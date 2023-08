Non ce l’ha fatta la donna che la settimana scorsa è stata travolta da un’auto a Sestu. Maria Rosaria Adriotti è morta lunedì notte nel reparto di Rianimazione del Brotzu per gli effetti di un trauma cranico con ematoma.

Per cause da accertare, un’auto condotta da un 30enne l’ha investita.

I soccorsi sono arrivati sul posto ma la situazione è apparsa subito grave, con immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via della Resistenza e via Fratelli Cervi. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo avesse già superato il punto in cui si trovava la donna, poi avrebbe effettuato una retromarcia, forse perché aveva sbagliato strada.

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

