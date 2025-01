Un'auto si è ribaltata stamattina sulla 131, direzione Cagliari, in territorio di Sestu. L'incidente è avvenuto al chilometro 12,400, all'altezza dello svincolo per San Sperate, Sestu e Macchiareddu. Ancora da capire la dinamica: il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per la presenza di detriti, con deviazioni sulle strade limitrofe.

Lunghe le code e i rallentamenti alla circolazione direzione Cagliari, che si sommano - a poco meno di un chilometro di distanza - a un cantiere già presente che riduce la carreggiata da due a una corsia.

Sul posto l'Anas, i vigili del fuoco, la polizia stradale ed è stata inviata un'ambulanza del 118.

