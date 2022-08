Non è una strada campestre qualsiasi. È una strada che se interamente adfaltata, accorcia notevolmente le distanze fra il Parteolla e Sestu, fra Settimo, Sinnai e zone vicine sempre a Sestu e alla statale 131. Non solo, ma la strada di Su Leunaxiu porta all’abitato di Sestu attraversando una delle zone più importanti per l’agricoltura locale.

Si snoda dalla statale 387, asfaltata per alcuni chilometri nel tratto che scorre in territorio di Settimo, sino alla cantina Deiana. L’ultima parte (di circa 4 chilometri e che ricade nelle campagne di Sestu) è disastrata, con pesanti disagi per chi ci passa e per chi fa agricoltura nella zona. Il sogno di avere la strada di Su Leunaxiu, completamente asfaltata, non è solo degli agricoltori, ma anche di tutti i pendolari che per lavoro o altro, potrebbero avvicinare sensibilmente fra di loro territori diversi con interessi comuni.

“Stiamo parlando – dice il consigliere comunale di Sestu Francesco Serra – di una strada importantissima per l’economia della zona: bisogna assolutamente completarla realizzando l'ultimo tratto d'asfalto, dalla cantina Deiana all'abitato di Sestu da dove si può raggiungere la 131. Se ne parla da tempo: il Comune di Sestu deve portare avanti questo progetto, atteso da tempo. Un intervento del genere non costerebbe tantissimo e creerebbe economia e nuovi collegamenti. E in attesa dell'asfalto, – aggiunge Serra - è assolutamente necessario un intervento di emergenza con una sistemazione provvisoria di questi 4 chilometri di sterrato ridotti in precarie condizioni. Lo ripeto, nel contempo, si deve prevedere anche ad una sistemazione definitiva dell'arteria. Con vantaggi per tutta la vasta area circostante”.

© Riproduzione riservata