A Sestu i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne disoccupato e incensurato.

Gli uomini dell'Arma hanno notato il giovane per strada, di notte, e hanno effettuato un controllo.

Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di marijuana. Nella sua abitazione, invece, sono saltati fuori quasi tre etti e mezzo della stessa sostanza, oltre ad hashish, semi di canapa indiana e due bilance elettroniche di precisione, nonché diverso materiale necessario per il confezionamento in dosi.

Per questo il 25enne è stato posto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

