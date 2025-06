Un capanno apparentemente destinato alla custodia degli attrezzi, ma che in realtà era un vero e proprio centro di essiccazione per la marijuana. La scoperta, alle prime luci dell'alba di stamattina a Sestu, ha portato a due arresti: un agricoltore di 54 anni e un disoccupato di 34.

I due, entrambi residenti nella località rurale "Terra Mai", sono stati sorpresi alle 6 dai carabinieri all'interno del terreno agricolo da loro utilizzato. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto oltre 12 chilogrammi di infiorescenze di cannabis in fase di essiccazione, suddivise in più aree di essicazione e preparate, verosimilmente, per essere immesse sul mercato illegale. L’intero quantitativo è stato sequestrato e sarà analizzato per accertarne il principio attivo e le altre qualità.

I due arrestati - già noti alle forze dell'ordine - sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni e rimarranno ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Si tratta dell’ennesimo intervento per sequestrare droga nel Cagliaritano negli ultimi giorni.

