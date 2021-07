Nonna Bona è morta ieri, all'età di 101 anni. La nonnina di Serdiana se n'è andata serena dopo aver espresso nelle ultime settimane il desiderio di ritornare nella sua casa. L'ultimo anno infatti tzia Bona lo aveva trascorso presso sua figlia, a Dolianova. "Accompagnatemi a casa, voglio morire lì", è questa la richiesta della nonnina, prontamente esaudita dai familiari.

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro quella di tzia Bona, al secolo Bonaria Simbula, classe 1920. Cominciò a lavorare in campagna da bambina, e poi sposò Giovanni Atzeni, marito e cugino, e insieme ebbero tre figli, Giancarlo, Giuseppe e Maria Luigia, sei nipoti e due pronipoti.

Devotissima a Santa Rita e non solo, non ha mai mancato ogni giorno di fare una preghiera per tutti. E anche nelle ultime settimane, la sua fede l'ha sempre accompagnata. Con lei se ne va l'ultima centenaria del paese, traguardo che tzia Bona aveva raggiunto insieme alla sua amica Rita Meloni, anche lei scomparsa qualche mese fa.

L'ultimo saluto a tzia Bona, è in serata alle 17.

