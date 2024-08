Mobilità sostenibile e taglio alle emissioni di CO2 in atmosfera. Sono i due obiettivi a cui punta il progetto messo a punto dal Comune di Serdiana in collaborazione con Enel X Way per la realizzazione di una stazione di ricarica per auto elettriche.

Il progetto rientra nell’ambito dell’iniziativa messa in piedi da Poste italiane e finanziata con i fondi del Pnrr. Un progetto che prevede l’installazione di colonnine di ricariche nelle aree adiacenti agli uffici postali di 6910 comuni italiani.

La società Enel X Way, in qualità di soggetto attuatore si occuperà della progettazione, della sua realizzazione e del successivo collaudo senza oneri a carico del Comune. La convenzione avrà una durata decennale.

