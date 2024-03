Traffico rivoluzionato a Serdiana per la riqualificazione dell’incrocio tra le vie Roma, Sibiola, Repubblica e Musiu.

Dal 4 marzo fino al completamento dei lavori in via Musiu vigerà il divieto di transito (esclusi i residenti) e di fermata dall’intersezione con via Roma fino a quella con via Repubblica. In quest’ultima via sarà invece istituito il doppio senso di marcia con limite di velocità a 20 km all’ora.

L’opera è finanziata con 200mila euro del bilancio comunale. L’obiettivo è mettere in sicurezza uno degli snodi più importanti della rete viaria urbana dove si riversa il traffico dall’ingresso nord del paese e dalla piana di Sibiola. L’intervento prevede l’ampliamento di circa due metri del diametro dell’attuale rotonda presente nell’incrocio e la rimozione della torre-faro in acciaio. Al suo posto, al centro della rotatoria, sarà sistemata una scultura con la scritta “Serdiana Città del vino” che sarà illuminata di notte da un sistema di luci posizionato a terra.

Tra via Roma e via Musiu sarà installato un nuovo palo della luce ad alta efficienza energetica. Prevista nel progetto anche una nuova pavimentazione in granito (in sintonia con gli arredi della piazza Grux’e Ferru), la riqualificazione dei marciapiedi e una nuova segnaletica.

