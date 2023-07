Tre fratelli sono stati denunciati dai carabinieri di Selargius e del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu dopo un movimentato episodio accaduto nella loro abitazione.

Uno è finito nei guai per detenzione di droga ai fini di spaccio, uno per percosse e uno per furto.

Tutto è iniziato con l'allarme di alcuni passanti che preoccupati si sono rivolti ai Carabinieri. Immediato l'arrivo dei militari che hanno bussato nell'abitazione indicata con i tre fratelli che stavano ancora discutendo animatamente.

I carabinieri coordinati dal Capitano Pietro Lucania, dal Tenente Ignazio Cabras e dal Maresciallo Daniel Lombardi hanno effettuato anche una perquisizione recuperando tre panetti di hashish per un peso di 200 grammi e 800 euro in contanti.

Ora si sta indagando per verificare se l'accaduto sia legato al ritrovamento o meno della droga e dei soldi.

