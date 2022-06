A Selargius un "semaforo intelligente" contro le code in via Roma e sulla 554. All'incrocio con la 554 sono intervenuti i tecnici dell'Anas per la sostituzione delle vecchie lampade dello stesso semaforo con la più efficiente illuminazione a led e l'istallazione, lungo i pali, di un sistema di rilevatori del flusso di traffico che si avvale di telecamere che hanno come funzione il monitoraggio del flusso veicolare in tempo reale.

Una iniziativa che dovrebbe, appunto, regolare i tempi di accensione e spegnimento delle luci, prevenendo il più possibile l'accumulo di code in particolare sulla statale 554, ma anche sulle strade secondarie.

Il prossimo passo a Selargius sarà l’ammodernamento del semaforo di via Nenni, al nuovo incrocio con la 554, teatro anche di gravi incidenti. Gli impianti che un volta installati lungo tutta l’arteria dovrebbero consentire di raggiungere Cagliari in tempi più rapidi.

Sarà la volta buona? Lo sperano gli automobilisti che ogni giorno percorrono la 554.

