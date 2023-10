È stato trovato in possesso di un’auto rubata e con le targhe di un'altra macchina dell'Ucraina. Per questo un uomo di 66 anni è stato denunciato per riciclaggio dai carabinieri della Stazione di Selargius.

Il mezzo è stato subito sequestrato e affidato in custodia ad una ditta specializzata. Si indaga ora per risalire al proprietario del mezzo e per capire come l’uomo ne sia venuto in possesso e anche sul perché di quelle targhe straniere che evidentemente sostituivano quelle originarie.

Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che nei prossimi giorni dovrebbero convocare in caserma l’indagato per i chiarimenti necessari.

