Domani, 10 giugno, a Selargius verranno realizzati in via Roma i lavori di collegamento di una nuova condotta con l’esistente: per fare questo, sarà necessario interrompere la fornitura idrica nella Via Roma e nella Via Sant’Antonio.

I lavori avranno inizio intorno alle ore 8 e si stima che potrebbero essere portati a termine indicativamente alle ore 17 fatte salve eventuali ulteriori problematiche al momento non prevedibili.

Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, il personale di Abbanoa sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

