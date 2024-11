Singolare incidente a Selargius dove un uomo di 54 anni di Maracalagonis, residente a Monte Nieddu, è rimasto ferito colpito da una plafoniera che si è staccata da un palo dell'impianto di illuminazione sul quale è andata a sbattere un’auto.

Il pedone stava camminando lungo via Confalonieri, quando si è verificato il singolare incidente: è stato accompagnato in ospedale in codice giallo dopo essere rimasto ferito al capo.

Sul posto la Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge, ricostruendo l'accaduto, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito.

Una tragedia sfiorata, con tante persone che hanno a lungo fatto capolino nelle vicinanze, incuriosite.

