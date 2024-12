C’è tempo sino a domani per ammirare l’ultima opera Lego realizzata dal Brick Builder sardo Maurizio Lampis: una cabina telefonica londinese - a grandezza naturale, costruita con 100mila mattoncini - esposta in esclusiva a Selargius, in piazza Si ‘e Boi. Accanto un lampione illuminato - alto 2 metri 20 circa - sempre in stile english. Tutto realizzato in quattro mesi “per celebrare i 100 anni delle cabine telefoniche inglesi, installate per la prima volta nel 1924”, ricorda Lampis mentre mostra orgoglioso la sua ultima creazione. "Nonostante siano sempre meno usate per telefonare, spesso sono ancora in funzione e in molti casi tutelate come parte del patrimonio nazionale. Da qui è partita la mia idea stravagante di costruirne una in mattoncini che peraltro dovrebbe essere l'unica al mondo, oltre quella presente al Lego Store di Londra”.

L’opera - esposta dal 23 dicembre - sarà visitabile anche oggi e sino alle 19 di domani in piazza Si ‘e Boi.

