L’episodio risale a fine agosto: Simone Ambu, 27 anni, carabiniere selargino, dal 2019 in forze alla stazione di Delebio, nella provincia di Sondrio, salvò la vita a un dodicenne che rischiava di annegare nel torrente Lesina. “Allora non esitò un solo istante prima di tuffarsi alla ricerca del corpo del ragazzino esanime a tre metri di profondità, in quelle acque dove voleva trascorrere una semplice giornata in allegria insieme ai suoi coetanei”, il commento del sindaco di Selargius Gigi Concu, che stamattina ha voluto incontrare il carabiniere in Municipio.

“Dopo mesi di coma sembra che le sue condizioni siano finalmente migliorate, è la notizia più bella che Simone ci potesse dare”, dice ancora il sindaco.

“Lo ha fatto con una modestia disarmante, spiegandoci che il suo gesto che ha ridato la vita al dodicenne lo avrebbe compiuto anche da civile. Perché in fondo non è certo una divisa a renderci eroi. Ci stringiamo alla famiglia del piccolo miracolato, sperando che possa ritrovare presto la serenità e la leggerezza che merita ogni adolescente, e a Simone, che spero di poter omaggiare con un encomio ufficiale”, conclude Concu, “rivolgo i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta l’amministrazione”.

