Potrebbe essere stato provocato da una mancata precedenza di uno dei due mezzi (un Suv e una Mercedes), coinvolti nell'incidente di questo pomeriggio, che ha mandato in tilt per oltre due ore la 554, con lunghe file di auto e con disagi pesantissimi degli automobilisti che dovevano percorrere la stessa 554 in direzione di Quartu.

La strada è stata riaperta alle 17,38 dopo il rilievi di legge effettuati dalla Polizia locale di Selargius intervenuta con diversi uomini e dopo la rimozione del grosso carrello che si era rovesciato occupando la carreggiata.

L'incidente è avvenuto alle 15 col Suv condotto da un tedesco, residente in Sardegna, e una Mercedes. I due mezzi si sono sfiorati di lato, il carrello del Suv si è rovesciato sulla rampa che, dalla 131 Dir, porta alla 554. Tanto è bastato per far andare in tilt il traffico sulla 554, direzione Quartu, poi chiusa dalla Polizia locale, e con la viabilità deviata per oltre due ore su altre strade.

Sul posto, con la Polizia locale di Selargius, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno rimosso il carrello liberando la strada e consentendo la riapertura della 554. Nessuno degli occupanti del Sub e della Mercedes hanno riportato ferite.

