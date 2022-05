Furto la scorsa notte in un bar della via San Martino a Selargius: i ladri hanno forzato uno degli infissi dell'esercizio commerciale portandosi via il registratore di cassa.

Ancora non si conosce l'ammontare del bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo, facendo quindi partire le indagini.

I carabinieri hanno già interrogato alcune persone facendo scattare anche alcune perquisizioni. In merito non sono trapelate indiscrezioni.

© Riproduzione riservata