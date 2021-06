Dei Comuni dell’area metropolitana, Selargius era il centro con il più alto tasso di dispersione idrica pari al 72%: in pratica soltanto un quarto dell’acqua immessa in rete arrivava nelle case de selargini mentre il resto veniva disperso nelle perdite che per la stragrande maggioranza erano sotterranee e non emergevano in superficie e quindi di difficile individuazione. È una situazione critica che Abbanoa aveva ereditato dai precedenti gestori e che ha aggredito con forza con numerosi interventi. Se nel 2017 il fabbisogno era di 200 litri al secondo, ora ne bastano 98 litri al secondo con un risparmio di ben 102 litri al secondo.

Più di cento litri di acqua risparmiata ogni secondo, l’equivalente del fabbisogno di un paese intero di oltre 30mila abitanti: è il risultato ottenuto da Abbanoa a seguito dei numerosi cantieri portati avanti negli ultimi anni. Così Selargius da maglia nera per l’acqua dispersa è diventato un fiore all’occhiello del servizio idrico regionale.

La cura massiccia ha portato a rivoluzionare l’assetto idrico del centro abitato, all’installazione di particolari apparecchiature di misura nei principali snodi e nei serbatoi, alla sostituzione integrale di ben 6 chilometri di condotte, ma soprattutto all’eliminazione di oltre 11 chilometri di vecchie tubature colabrodo di cui spesso si ignorava persino l’esistenza. Questo perché nei decenni passati si facevano le nuove reti senza eliminare le vecchie che restavano nel sottosuolo a sprecare preziosa risorsa.

Oggi i tecnici di Abbanoa hanno in programma degli importanti interventi di manutenzione straordinaria al serbatoio cittadino. L’approvvigionamento idrico della rete urbana è garantito comunque tramite l’acquedotto di Simbirizzi: potrebbero al massimo verificarsi temporanei cali di pressione.

