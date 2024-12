Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 554, all'altezza del chilometro 3 nel comune di Selargius in direzione Monserrato. Per cause ancora da accertare, una macchina si è ribaltata.

Sul posto la Polizia locale, l'Anas, i carabinieri, un mezzo dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Il tratto di strada interessato è temporaneamente chiuso al traffico, con deviazione al chilometro 2,900 sulla statale 131 Dir all'uscita "Ospedali". Sulla 131 Dir, in direzione Cagliari, è stata chiusa momentaneamente la rampa d'uscita verso la 554 direzione Quartu.

Non c’erano altri passeggeri oltre al conducente, che è rimasto illeso ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le forze dell'ordine e le squadre Anas stanno gestendo il traffico per consentire la riapertura della strada in tempi brevi: inevitabili i disagi pesanti per la circolazione, con lunghe file che arrivano sino all’asse mediano in uscita da Cagliari.

