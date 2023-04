È arrivato il via libera della Giunta regionale alla delibera per l’attuazione di interventi di manutenzione e riqualificazione alle caserme dei Carabinieri sull’intero territorio regionale. Per la provincia di Cagliari sono stati stanziati quasi sei milioni di euro.

«Gli interventi - dice il consigliere regionale della Lega Andrea Piras - toccheranno 24 Comuni in tutte le province sarde. Quasi 6 milioni destinati alla provincia di Cagliari. A Burcei e Sinnai è prevista la costruzione di nuove caserme, sede di comando: stanziati rispettivamente un milione e 900mila euro e un milione e 970mila euro. Un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, intento a rendere quanto più efficiente e funzionale possibile il lavoro delle Forze dell’Ordine sul territorio», aggiunge Andrea Piras.

A Burcei e Sinnai i Comuni hanno portato avanti l'intero iter burocratico, individuando anche le aree dove sorgeranno le nuove sedi. «Con questi finanziamenti – hanno detto i sindaci di Sinnai Tarcisio Anedda e di Burcei Simone Monni – potranno essere realizzati locali nuovi e funzionali».

« A Burcei – ricorda Monni – la caserma è chiusa da anni con i carabinieri della stazione trasferiti a Sinnai». Il sindaco di Sinnai, Anedda, sottolinea che «da lunghi anni la caserma è ospitata nel Centro anziani del rione di Sant'Isidoro che, con la nuova caserma, recupererà i propri spazi».

