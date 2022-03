Incidente stradale nelle vicinanze di Villaputzu con tre persone rimaste ferite. Una è stata accompagnata in ospedale, al Brotzu, in codice rosso. Sul posto stanno operando i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di San Vito e della stazione di Villaputzu, e i vigili del fuoco della sede di San Vito. Sono arrivati inoltre l'elisoccorso e una ambulanza del 118.

La persona ricoverata al Brotzu non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Lesioni meno gravi per gli altri occupanti delle due auto. In merito non si hanno ancora altri particolari.

© Riproduzione riservata