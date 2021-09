Due macchine si sono scontrate stamattina intorno alle 7.50 sulla Statale 387 all’altezza del bivio di Selargius.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prestato assistenza al personale del 118 e messo in sicurezza le macchine e la sede stradale.

Tre i feriti che sono stati trasportati in ospedale: uno in codice rosso, due in codice giallo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata