Un incidente si è verificato poco fa nella via Segrè tra Quartucciu e Quartu. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di uno scontro frontale per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale di Quartu competente per territorio.

Ad avere la peggio è stata una delle occupanti di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente che è stata subito soccorsa e accompagnata in ambulanza in ospedale.

Sulle sue condizioni non si hanno ancora particolari.

