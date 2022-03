Due automobilisti, uno di Iglesias, l'altro del cagliaritano, sono rimasti feriti in un incidente stradale sulla nuova Orientale sarda, al 53esimo chilometro, in territorio di Villaputzu.

Le auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente: i due mezzi sono rimasti sulla carreggiata che è stata subito bloccata al traffico con soluzione alternativa lungo strade laterali.

Sul posto è arrivato l'elisoccorso: uno degli automobilisti è stato così trasferito a bordo del velivolo all'ospedale Brotzu in codice rosso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Codice giallo, invece, per il secondo automobilista.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Muravera. La strada è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni.

Sul posto anche il personale Anas con la strada riaperta più tardi in sicurezza.

