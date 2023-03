Incidente stradale poco fa sulla statale 387 in territorio di Soleminis.

Nello scontro fra due auto sono rimaste ferite alcune persone, accompagnate in ambulanza in ospedale.

Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia locale del Parteolla e del Basso Campidano.

Sono già intervenuti anche gli operai dell'Anas per mettere in sicurezza la strada. Disagi per gli automobilisti in transito. Al momento non si hanno altri particolari.

