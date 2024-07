Sei feriti totali, tre in codice rosso, uno dei quali ricoverato in Rianimazione: è pesante il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte intorno alle 2 sulla 130.

Il teatro dello scontro è sempre lo stesso: l’incrocio fra la Statale e via Sestu, a Elmas. Due le auto coinvolte: una si è ribaltata finendo in un giardino, l’altra – completamente distrutta – è andata a sbattere contro il guardrail.

Al momento non si conoscono le generalità dei coinvolti. Uno dei tre feriti trasferiti in codice rosso è ricoverato in Rianimazione al Brotzu – ospedale chiuso per blackout ma è stato necessario rendere disponibile un letto – gli altri due sono al Policlinico. I coinvolti meno gravi sono stati invece portati al Santissima Trinità.

Cinque le ambulanze accorse sul posto, che hanno lavorato con il supporto dei vigili del fuoco.

Enrico Fresu

