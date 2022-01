È rimasto gravemente ferito il motociclista coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195. L’uomo, un 45enne di Pula, è stato soccorso e portato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Un motociclista di 45 anni di Pula è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu a seguito delle ferite riportate nell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 195. Le condizioni dell'uomo sono gravi. L'incidente è avvenuto alle 11. Il 56enne in sella alla sua Harley Davidson stava percorrendo la 195 quando arrivato all'altezza del chilometro 20, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro la segnaletica stradale che si trova prima di una rotonda. A causa del violento impatto, il 45enne è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sull'asfalto. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La moto è stata sequestrata. (ANSA).

