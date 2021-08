Incidente ieri pomeriggio a San Vito, dove i carabinieri sono intervenuti sulla ss125 Var, al km 40 + 800, a seguito di uno scontro fra due vetture.

Coinvolte una Volkswagen Golf condotta da un 45enne residente in Frazione San Priamo e un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 32enne giardiniere di Isili che viaggiava con la moglie 30enne, col figlio di 6 mesi e con la suocera 62enne.

La Golf, per cause in corso di accertamento, è finita nella corsia opposta andando a terminare la propria corsa contro il guard-rail. L’impatto con l’altra auto, che sopraggiungeva in direzione opposta, è stato inevitabile.

Gli occupanti della Giulietta sono stati tutti trasportati dai soccorritori del 118 al Brotzu di Cagliari e al Policlinico Universitario di Monserrato, per accertamenti e cure. Nessuno si trova in pericolo di vita.

L'autista della Golf è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto ad una verifica tramite etilometro è risultato essere positivo con un tasso pari a 1,12 grammi per litro alla prima prova e 1,15 alla seconda. Ritirata la patente di guida con l’auto sottoposta a fermo amministrativo per 180 giorni.

I rilievi e gli accertamenti relativi al sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di San Vito.

