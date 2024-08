Una gara podistica non competitiva per adulti e bambini, giochi e tante sorprese per i più piccoli: torna domenica lo “Shark Max days”, appuntamento giunto alla 4^edizione per ricordare Massimiliano Schirru.

Si parte alle 9 con “Parcorrendo”, la corsa organizzata dall'associazione Shark Smile e dall’Asd Podismo Sarroch nello splendido percorso del Parco Sa Punta, alle 10 spazio alla gara riservata ai più piccoli e ai giochi. Dopo il pranzo a Su mari e s’olia, nel pomeriggio la Corrida e giochi per i bambini.

Deborah Gambino, la madre di Massimiliano, introduce le novità di quest’anno: «Abbiamo voluto spostare la manifestazione in uno dei parchi più belli di Sarroch, e ci sarà la gara che vogliamo diventi un appuntamento fisso degli Shark Max days. Ricorderemo Massimiliano con il sorriso, pensando soprattutto al divertimento dei bambini».

Giuseppe Scioni, presidente dell’Asd Podismo, chiama i volontari a raccolta per rendere il percorso di gara ancora più accogliente per i partecipanti: «Domani alle 6,30 ci incontreremo per pulire il parco come abbiamo fatto di recente, la corsa così come la cura del territorio sono i principi cardine della nostra società. Come ogni anno per noi sarà un piacere partecipare alla riuscita di questa manifestazione».

