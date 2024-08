Il Comune porta gli anziani del paese alle terme di Sardara per due settimane all’insegna del benessere. C’è tempo sino al 30 agosto per presentare la domanda di adesione al soggiorno termale che si terrà nelle antiche terme di Sardara dal 29 settembre al 12 ottobre: 14 giorni e 13 notti in cui gli ultrasettantenni autosufficienti del paese potranno rilassarsi e beneficiare delle cure termali garantite dalla struttura. A disposizione ci saranno 30 posti: i partecipanti potranno godere di trattamenti termali come la fango-balneo terapia, le cure inalatorie, le cure per la sordità rinogena e il ciclo integrato della ventilazione polmonare controllata. Le domanda vanno presentate all’Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, o via mail all’indirizzo protocollosarroch@pec.it. Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, spiega come garantire il benessere dei cittadini della terza età sia una delle priorità dell’amministrazione comunale: “La cura della salute dei nostri anziani passa anche attraverso il soggiorno termale, un progetto che portiamo avanti perché convinti che gli ultrasettantenni possano avere grandi benefici da queste cure”.

