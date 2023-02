Un appuntamento per ricordare la tragedia di Conch’e Oru, l’incidente aereo che si verificò sulle montagne di Sarroch tra la notte del 13 e 14 settembre del 1979, in cui morirono 31 persone.

L’associazione culturale Visit Sarroch ha organizzato per domani alle 17, nel teatro parrocchiale di Santa Vittoria, una serata per discutere della più grande sciagura aerea mai verificatasi in Sardegna.

Per approfondire le cause che portarono il DC9 della compagnia aerea Ati a schiantarsi su un crinale di una zona impervia nei monti di Sarroch, sarà presente il pilota Nando Orrù.

A moderare l’incontro sarà Sheila Franchi, presidente di Visit Sarroch.

L’appuntamento si concluderà con la presentazione del romanzo d’esordio dello scrittore sarrochese Igor Melis, intitolato “Sa Crai”: la relatrice sarà Micaela Caboni.

La giornata organizzata per ricordare l’incidente di Conch’e Oru comincerà alla 10 nella chiesa parrocchiale, con la messa celebrata dal parroco don Stefano Macis, durante la quale verranno ricordate le trentuno vittime.

