Sistemare gli incroci per rendere più sicure le strade urbane ed extraurbane del paese: è questo l’obiettivo degli interventi che il Comune di Sarroch sta portando avanti in diverse zone del territorio.

Nuovi specchi per offrire una migliore visuale agli automobilisti, la sostituzione dei cartelli di stop: i lavori, cominciati in alcune delle strade del paese e nelle periferie, presto interesseranno anche altre zone di Sarroch. Nel centro abitato, gli interventi per migliorare la viabilità hanno interessato già l’incrocio tra le vie Siotto e Martiri del Tripoli, quello di via Indipendenza che si interseca con le vie Martiri del Tripoli e piazza Repubblica.

In periferia sono state messe in sicurezza varie intersezioni con la Strada 9: i lavori per sistemare anche altre strade proseguiranno nei prossimi giorni.

