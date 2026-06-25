Sarroch, martedì stop all’erogazione dell’acquaPossibili disagi per i lavori sulla rete idrica
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Disagi in vista per i residenti di Sarroch. Martedì 30 giugno sarà infatti necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto il paese per consentire l’esecuzione di alcuni interventi sulla rete.
A comunicarlo è Abbanoa, che ha programmato il collegamento delle nuove opere realizzate nell’ambito dell’appalto per l’efficientamento della rete idrica cittadina. Contestualmente, le squadre tecniche interverranno per la riparazione della condotta in uscita dal serbatoio comunale.
L’interruzione del servizio interesserà tutte le utenze del territorio comunale. I lavori prenderanno il via intorno alle 8,30 e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro le 17,30, quando sarà avviata la graduale ripresa dell’erogazione.
Abbanoa segnala che, nelle fasi successive al ripristino del servizio, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti alle operazioni sulla rete. Per limitare i disagi, il personale sarà impegnato nell’esecuzione dei necessari flussaggi per riportare il servizio alla normalità nel più breve tempo possibile.
L’azienda invita i cittadini a tenere conto della sospensione programmata e a organizzarsi per tempo in vista della giornata di lavori.