Prenderà il via martedì il servizio mensa per i bambini dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e per quella primaria di 1° grado. Terminano così i disagi per le famiglie dei bimbi che frequentano le scuole di Sarroch, che hanno atteso per settimane l’entrata in funzione del servizio.

Rebecca Scano, assessora alla Pubblica istruzione, spiega i motivi che hanno rallentato l’avvio della mensa: “Il problema nasce dal ritardo con cui il provveditorato ha nominato il personale Ata per la scuola primaria, un ostacolo che di fatto ha impedito di far partire il tempo pieno secondo i programmi. Fortunatamente – grazie anche all’impegno del preside – nei giorni scorsi è arrivato a scuola il personale necessario per coprire il consueto orario”.

“Senza il tempo pieno della scuola primaria – aggiunge Scano -, il numero dei bambini che avrebbe usufruito della mensa è sceso così da 200 a 70, insufficiente secondo la ditta appaltatrice per far partire il servizio: per settimane abbiamo tentato di trovare una soluzione, nei limiti imposti dal capitolato d’appalto, ma le nostre offerte non sono state accettate. L’attesa è comunque terminata: da martedì il servizio mensa entrerà finalmente in funzione”.

