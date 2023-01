Una serata in compagnia per salutare le feste di Natale: sabato a Sarroch, al Centro di aggregazione sociale di via Giotto, è in programma la festa dell’Epifania organizzata dall’amministrazione comunale.

Dopo i mercatini di Natale e gli altri appuntamenti organizzati durante le feste, la serata del 7 gennaio chiuderà il calendario delle manifestazioni. La festa prenderà il via alle 15, con la tombolata organizzati per i bambini, per gli adolescenti e gli over 18.

Alle 17, spazio all’esibizione del coro del Centro di aggregazione sociale, che presenterà un repertorio di canti della tradizione natalizia. Alle 17,30, via libera al divertimento con musiche e balli di gruppo per tutti.

Nel corso della serata, per i più piccoli, ci sarà la possibilità di divertirsi con i giochi di legno. A suggellare l’appuntamento, il rinfresco offerto dal Comune.

