Un incendio scoppiato questa mattina a Sarroch nella zona di Barracca de susu ha distrutto una casupola di campagna.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti del corpo forestale, agenti della polizia locale di Sarroch e barracelli di Villa San Pietro.

Non ci sarebbero persone e animali feriti, ingenti i danni della piccola costruzione fatta di legno e lamiere.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza la zona e bonificare il terreno. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe stato provocato dalla lama di un decespugliatore: l’attrezzo è stato messo sotto sequestro.

