Mille euro per ogni nuovo nato: anche quest’anno il Comune riconosce un contributo economico alle famiglie allietate dall’arrivo di un bambino. Per poter presentare la richiesta è necessario che all’arrivo del nuovo nato anche uno solo dei genitori risulti residente a Sarroch da non meno di un anno: per i residenti stranieri non comunitari è necessario il possesso del permesso di soggiorno.

L’assegno di natalità è attivato su richiesta della famiglia e può essere incassato da chi esercita la responsabilità genitoriale a condizione che il bambino sia iscritto, alla data della presentazione della domanda, nel registro di nascita del Comune di Sarroch nel 2024.

La domanda per l'erogazione dell'assegno per il sostegno alla natalità dovrà essere presentata tramite la piattaforma dedicata accessibile esclusivamente con Spid o Cie dal sito istituzionale del Comune. Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione entro il prossimo febbraio.

