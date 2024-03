Hanno seguito le lezioni in classe, e ora sanno come comportarsi in caso di emergenza. Si è concluso il progetto “A scuola di primo soccorso: sapere e saper agire”, che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Sarroch e Villa San Pietro. Grazie alle lezioni teoriche e pratiche condotte dai medici del 118 Carlo Pruna e Antonio Anedda, e dai volontari dell’Avos, gli alunni delle scuole dei due paesi hanno potuto apprendere importanti nozioni che potrebbero contribuire a salvare una vita. Le lezioni interattive a scuola hanno permesso ai partecipanti al corso di conoscere meglio la catena di soccorso e del sistema dell’emergenza, e le prime nozioni sul buon senso del pronto soccorso e del 118. Il corso, inoltre, ha insegnato agli alunni a riconoscere le situazioni di rischio, a prestare attenzione alla sicurezza a tavola e a come disostruire le vie aeree, fornendo loro anche le nozioni teoriche del Bls, e una maggiore conoscenza dei mezzi di soccorso e dei presidi sanitari. L’auspicio degli organizzatori è che il progetto possa essere replicato anche nei prossimi anni.

