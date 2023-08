Alessio Girau sarà il comandante dei barracelli anche per i prossimi tre anni: il capitano è stato confermato alla guida della compagnia di Sarroch dal Consiglio comunale. Decisivo per il rinnovo dell’incarico è stato l’eccellente lavoro portato avanti da Girau e dal resto della compagnia negli ultimi anni, periodo in cui i barracelli sono stati impegnati in più fronti.

Il comandante rieletto si dice felice per la rinnovata fiducia: «Sono contento di poter rappresentare questo corpo per altri tre anni, mi impegnerò per completare i progetti iniziati nel primo triennio, e per centrare gli obiettivi che la compagnia si era prefissata. Daremo il nostro contributo sulla vigilanza ambientale, combattendo contro le discariche abusive; rafforzeremo il comparto della protezione civile; e continueremo a fare la nostra parte nella lotta agli incendi». Soddisfatto anche Luca Tolu, assessore all’Ambiente: «È stato premiato il percorso di crescita portato avanti negli ultimi tre anni, al di là del lavoro svolto con dedizione, ciò che ho sempre visto nel capitano Girau è la grande passione in ciò che fa e il rispetto per una divisa che rappresenta un’istituzione antica, motivo di orgoglio per il popolo sardo».

