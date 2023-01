Un ciclo di incontri formativi incentrati sul marketing territoriale destinato ai giovani del paese.

Prendono il via domani gli appuntamenti organizzati dal Comune di Sarroch in collaborazione con l’Agenzia formativa Iannas che puntano a promuovere e valorizzare il territorio per attrarre turismo, investimenti, risorse umane, e altre opportunità economiche.

Il programma prevede una serie di incontri che si svolgeranno dalle 16 alle 18 nella Sala Coroneo della Biblioteca comunale, in via Cagliari. Domani, il primo appuntamento prevede una sessione formativa, intitolata “Metaplan”, una tecnica di facilitazione basata sulla visualizzazione, molto usata nella progettazione partecipata: la sessione sarà tenuta da Patrizia Soru e Giorgio Pisano.

Il 25 gennaio, spazio all’incontro “Team work”, con la partecipazione di Giorgio Pisano. Il 1° febbraio sarà dedicato invece al “Marketing del territorio”, l’ospite dell’incontro sarà Maurizio Battelli. Si chiude l’8 febbraio con il laboratorio che punta all’attuazione di un progetto. La formazione è aperta a tutti, specialmente a coloro che fanno parte di un’associazione, ma i posti disponibili sono limitati.

