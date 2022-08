Mancano i medici. Risultato: l'ambulanza medicalizzata del 118 del Sarrabus Gerrei, con medico a bordo, è rimasta ferma nella giornata di ieri. Operativa solo l'ambulanza senza medico, con a bordo l'infermiere.

Una situazione che non è piaciuta a nessuno, tantomeno al sindaco di Muravera Salvatore Piu, medico in pensione ed ex presidente della Asl di Sanluri che minaccia di dimettersi da consigliere del distretto sanitario locale del Sarrabus Gerrei. Un modo per dire "no" ad una delle tante criticità della sanità nella zona. Dove ieri, per fortuna, è arrivata una nuova pediatra al servizio del Sarrabus Gerrei. Interessati gli utenti dei Comuni di Villasimius, Castiadas, Villaputzu, San Vito, Muravera, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Armungia, Silius, Ballao.

La nuova pediatra è Stefania Meloni che sarà disponibile a Villasimius (lunedì e venerdì mattina, mercoledì pomeriggio), San Nicolò (martedì dalle 15 alle 17) e San Vito (tutti giorni ad eccezione del mercoledì, al mattino o al pomeriggio). Da rilevare che il nuovo servizio sanitario, iniziato oggi, viene garantito dopo quasi un anno di assenza.

