Tutto pronto per l’assemblea pubblica per discutere di sanità e servizi pubblici nella Città metropolitana di Cagliari: l’appuntamento si terrà oggi alle 18 nella sala convegni Roberto Coroneo della Biblioteca comunale di via Cagliari a Sarroch.

L’incontro è organizzato dalla sezione locale del Partito progressista per affrontare il problema legato alla sanità e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini dell’area metropolitana di Cagliari.

Oltre ai consiglieri comunali del gruppo “Sarroch al centro progressisti” Massimiliano Salis e Manuela Baire, saranno presenti i consiglieri regionali Massimo Zedda e Francesco Agus, e la deputata Francesca Ghirra: coordinerà i lavori Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti in Consiglio comunale a Cagliari e consigliere metropolitano. L’assemblea è pubblica, e tutti i cittadini potranno partecipare al dibattito.

Massimiliano Salis, capogruppo di Sarroch al centro progressisti, anticipa i contenuti dell’appuntamento di domani: «L’incontro sarà l’occasione per focalizzare l’attenzione sui servizi offerti ai cittadini che vivono nei centri che fanno parte della Città metropolitana, grazie alla presenza dei nostri ospiti ci concentreremo in particolar modo sui problemi legati al settore sanitario».

