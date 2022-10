La festa di Santa Greca, a Decimomannu, all’alba di stamattina è finita nel sangue. Alcuni giovani si sono affrontati in una rissa: è spuntato anche un coltello e due persone sono state colpite e ferite.

Un 40enne, raggiunto al fianco dal fendente. è stato accompagnato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata: l’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Un’altra persona è stata ferita in maniera molto lieve ed è stata già dimessa.

Sull’episodio e per risalire ai responsabili sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Iglesias e i colleghi di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, due gruppi si sarebbero affrontati per motivi banali e forse per il troppo alcol in corpo. Calci e pugni, fino a quando un uomo ha colpito un avversario (un quarantenne di Assemini con qualche guaio sulle spalle) con una coltellata.

Sul posto il personale del 118: il ferito è stato accompagnato al Brotzu e tenuto in osservazione.

Le indagini sono in corso. Si dovrà identificare il responsabile della coltellata, che rischia un’accusa per lesioni gravi, e le persone che hanno partecipato alla rissa.

