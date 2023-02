Insolito incremento del residuo-secco nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a San Vito nell'ultimo trimestre. L'Amministrazione Comunale ha incontrato i responsabili della ditta che gestisce il servizio per valutare quali potrebbero essere stati i motivi: «Uno dei principali sarebbe dovuto all'abitudine di numerose utenze di conferire il residuo-secco attraverso l'uso di sacchi neri che per le loro caratteristiche tendono a favorire conferimenti scorretti, con la compromissione della qualità del rifiuto e il conseguente aumento dei costi per la collettività».

Per questo motivo l'Amministrazione Comunale ha dato disposizione che da lunedì prossimo non vengano ritirati i rifiuti contenuti in sacchi neri, ai quali verrà applicato l'adesivo "rifiuto non conforme", a causa dell'impossibilità di verificarne il contenuto. Si ricorda pure «che per il conferimento del residuo-secco occorre utilizzare gli appositi mastelli grigi forniti dal Comune, con all’interno sacchi trasparenti o semitrasparenti».

«La differenziazione è importante per l' ambiente, ma anche per le nostre tasche perché se non viene effettuata correttamente, il rifiuto Residuo-Secco diventa molto più pesante ed essendo quello che ha il costo di smaltimento più alto, ecco che la spesa per i rifiuti aumenta sempre di più. Per eseguire una corretta raccolta differenziata, applicando le buone pratiche ormai condivise dalla maggioranza dei cittadini, è importante seguire le semplici regole riportate nel calendario. Con un po’ di attenzione - si legge nella nota del comune - si elimineranno progressivamente i disagi e si contiene la spesa».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata