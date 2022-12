Si sono presentati dal sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi accompagnati da alcuni genitori: «Possiamo pulire l’aiuola vicino alla chiesa?».

I protagonisti sono un gruppo di alunni delle scuole medie, stanchi di vedere le erbacce nella piccola rotatoria di fronte alla chiesa parrocchiale. E così ieri, muniti di rastrelli, zappa e tanta buona volontà, hanno dato un tocco di colore al paese.

«Spesso e volentieri – sottolinea il primo cittadino - vengono messe in risalto le cattive azioni dei nostri giovani, ma quando succede qualcosa di bello è doveroso metterlo ancor più in risalto. Quanto accaduto ci dimostra che non tutto è perduto e che c’è ancora speranza».

