Compra un vecchio rudere a San Vito per ristrutturarlo e ci ritrova all’interno una valigetta piena di materiale esplosivo.

Protagonista, suo malgrado, un 47enne di Nurri, neo proprietario di un’abitazione in rovina. Durante i lavori, l’uomo ha scoperto una vecchia valigetta con delle scritte sbiadite e si è immediatamente insospettito, chiamando il 112.

Sul posto stamani sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Vito con gli Artificieri del Nucleo Antisabotaggio del Reparto Operativo Carabinieri di Cagliari: i primi a circoscrivere e mettere in sicurezza la zona, i secondi per bonificare la casa.

Nella valigetta c’erano una cinquantina di capsule di innesco per cartucce da caccia, uno spezzone di miccia a lenta combustione, oltre due etti di polvere da mina, utilizzata per l'estrazione e la lavorazione di blocchi di roccia, e più di tre etti di polvere esplodente mescolata a materiale inerte.

Gli artificieri hanno bonificato l’abitazione senza incidenti e preso in carico il materiale sequestrato, in modo da distruggerlo in sicurezza.

Sospiro di sollievo per il proprietario della casa per la rapida risoluzione del problema.

(Unioneonline/L)

