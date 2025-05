Al via le domande per il Cantiere Lavoras a San Vito. Le domande potranno essere presentate per la selezione necessaria per l'assunzione a tempo determinato part-time, 8 mesi (5 giorni per 30 ore settimanali) di una figura addetta a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate e per quattro persone non qualificate addette alla manutenzione del verde. Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici, per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it, entro il tre giugno.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata