Le famiglie con figli nelle scuole secondarie di primo e secondo grado che non hanno usufruito del Bonus Libri, possono ora richiedere il rimborso delle spese per i libri di testo dell’anno scolastico 2024-2025. Le domande devono essere inviate entro il 17 dicembre all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it. Si tratta di una procedura semplice, ma che richiede attenzione ai dettagli per evitare errori. Tutti i documenti richiesti devono essere inviati in formato PDF in un unico invio, con l’oggetto dell’e-mail specificato come “Rimborso spese libri di testo A.S. 2024/25”.

Il rimborso è destinato alle famiglie con un Isee pari o inferiore a 20.000 euro, escluse dal Bonus per ritardi nella presentazione della domanda o per non averla presentata affatto. Tuttavia, non è compatibile con altri incentivi come la Carta del docente, il Bonus cultura o la Carta Postepay Borsa di Studio. Inoltre, per ogni figlio è necessario presentare una domanda separata.

Sul sito del Comune di Quartucciu è disponibile l’avviso completo, con tutti i dettagli e la modulistica necessaria per partecipare. Le famiglie devono dunque cogliere questa occasione per alleviare il peso delle spese scolastiche, rispettando le modalità e i tempi richiesti per evitare esclusioni. Un gesto concreto che mira a fare la differenza nel percorso educativo di tanti studenti.

