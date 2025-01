«Ciungo era ben voluto e stimato da tutti. Oltre che dai fratelli Sconvolts ‘87 era ben voluto da chiunque avesse avuto il piacere di conoscerlo. Riempiamo la Basilica e la piazza Sant'Elena».

È una chiamata a raccolta quella in vista dei funerali in Sardegna di Valentino Delfino, il quarantatreenne sardo morto in un tragico incidente stradale sulla A15 venerdì scorso. Era emigrato a Massa, dove viveva con la moglie e tre figli, e quella mattina stava andando al lavoro quando ha perso il controllo del suo furgoncino.

Una morte, quella di Delfino, “Ciungo” per tutti gli amici, che ha sconvolto varie comunità. Lunedì scorso a Massa le prime esequie, sabato a Quartu quelle nella città dove vive anche la sorella.

La vittima era un ultrà: i tifosi della Massese hanno già omaggiato la sua memoria. Ora tocca ai compagni di vecchia data, quelli della Curva nord del Cagliari che lui aveva frequentato spesso.

«Siete quindi invitati a non mancare all'ultimo saluto al fratello Ciungo», è l’appello condiviso, «riempiamo la Basilica e la piazza Sant'Elena e facciamo sentire forte la nostra vicinanza alla famiglia e soprattutto ai suoi cari bambini».

