Arte e riciclo, due mondi apparentemente lontani e invece vicini. Lo pensano sicuramente ad Etambiente, l’azienda che gestisce la raccolta differenziata a Sestu e che ha curato con il Comune il progetto “Artisti e Secchioni”. I bambini delle scuole sestesi potranno decorare i mastelli della raccolta differenziata con disegni che realizzeranno nelle classi. Tutto scatenando la fantasia con la massima libertà di tecniche, immagini e colori. I migliori disegni decoreranno i contenitori per la raccolta differenziata che arriveranno a fine anno scolastico alle scuole. Sarà anche organizzata una mostra. Un’idea adottata in tanti Comuni in tutta Italia e promossa anche qui.

«Un’opportunità per insegnare ai ragazzi, attraverso il gioco, l’importanza del riciclo», dichiara l’assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Inoltre i ragazzi potranno partecipare a un incontro on-line, “I Colori del Riciclo”, tra giochi e quiz divertenti, per scoprire che fine fanno i rifiuti che gettiamo via ogni giorno. A Sestu sono diverse le scuole tra infanzia, primaria e media, e ciascuna parteciperà secondo le sue caratteristiche e ritmi. «Il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole», ha detto la sindaca Paola Secci, «è sempre stato il faro della nostra azione amministrativa. Lavorare in sinergia con la più grande agenzia educativa, la scuola, ci permette di incidere sull'apprendimento nei giovani di buone pratiche, del rispetto per il nostro ambiente e dei principi base dell'educazione civica».

